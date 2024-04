Viel Applaus und Standing Ovations

Modernes, abwechslungsreiches Jubiläumskonzert des Liederkranz Rankweil mit begeistertem Publikum.

RANKWEIL. Das Echo und das Feedback aller Aktiven und der vielen begeisterten Zuschauer war überwältigend. Der Männerchor Rankweil veranstaltete im sehr gut besuchten Rankweiler Vinomnasaal sein Jubiläumskonzert mit dem Motto „Denn singen tut gut“. Es war dies das dritte Konzert mit dem jungen Chorleiter Lukas Breuss. Er hat es wieder ausgezeichnet verstanden, alle Sänger mit einem abwechslungsreichen Programm für den Auftritt zu begeistern und bestens vorzubereiten. Der Obmann des Rankweiler Musikvereins, Harald Regensburger, führte als Moderator das Publikum, den Männerchor, die Solisten Ingold Breuss am Klavier, Stefan Halbeisen am Schlagzeug und Xylophon, das sehr talentierte Saxaphonquartett mit Niklas Mähr, Lukas Kopf, Klaudia Hartmann und Samuel Lechner mit witzigen und geistreichen Kommentaren durch die bunte Vielfalt der weltweiten Musikszene. Dem hoffnungsvollen, bärenstarken Quartett „Furioso“ gehört die musikalische Zukunft. Spätestens mit dem auf eine andere Art und Weise vorgetragenen Welthits wie „Zwölf Räuber“, „Tango“, „Csardas“, Conquest of Paradiese“, „Just the two of us“, „Hallelujah“ oder „Ymca“ waren die Besucher schier aus dem Häuschen. In den Reihen des Männergesangvereins Liederkranz Rankweil sind unter den etwa vierzig aktiven Mitgliedern auch bekannte Gesichter in der Rankweiler Wirtschaftsbranche anzutreffen. So sind beispielsweise Wolfgang Loretz, Jürgen Nesensohn, Erhard Hafner, Franz Schäfer, Erich Schmied, Karlheinz Würbel, Hannes Schnetzer, Alois Kollmann oder Hans Frick, um nur einige zu nennen, vorbildlich als Sänger im Männerchor Rankweil seit vielen Jahren mit an Bord. Nach drei Zugaben endete das Konzert, das von Chorleiter Lukas Breuss zusammengestellt und hervorragend geleitet worden war. Das begeisterte Publikum, darunter auch Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall, bedankte sich mit minutenlangem Applaus für den wunderschönen und sehr unterhaltsamen Abend. VN-TK