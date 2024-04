Videotelefonie lässt Datenvolumen stark steigen

Nach einem coronabedingten Rekord im Jahr 2020 sind die Gesprächsminuten wieder auf das Vor-Corona-Niveau von 2019 zurückgegangen. Dennoch wird keineswegs weniger telefoniert, sondern nur anders. Datenintensive Anwendungen wie Videotelefonie haben im vergangenen Jahr zu einem Anstieg des via Mobilfunknetze übertragenen Datenvolumens um ein Viertel auf 5,073 Milliarden Gigabyte geführt. Auch die aktiven SIM-Karten sind stark gestiegen, so das Forum Mobilkommunikation (FMK).

Zu Jahresende 2023 waren 26,2 Millionen SIM-Karten in Umlauf, nach 24 Millionen im Jahr davor. Dabei geht es nicht nur um SIM-Karten in Smartphones, Tablets oder Laptops, sondern auch um M2M-Karten (Anm., Machine-to-Machine), die in Autos oder in GPS-Trackern für Haustiere verwendet werden. Der Zuwachs sei insbesondere auf letztere zurückzuführen, hieß es am Donnerstag bei einem Pressegespräch.