Videokonferenz der EU-Finanzminister zu Schuldenregeln

Brunner will "durchsetzbare und klar definierte" Regeln ©APA/GEORG HOCHMUTH

Die EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister wollen am Mittwoch ab 16 Uhr in einer Videokonferenz doch noch eine Einigung auf neue EU-Schuldenregeln erzielen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) tritt für "strikte, durchsetzbare und klar definierte Schuldenregeln" ein. Wird bis Ende des Jahres keine Einigung unter den Ländern und mit dem EU-Parlament erreicht, treten die davor geltenden Regeln wieder in Kraft. Diese wurden aufgrund der Krisen gelockert.

Im Vorfeld war Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe am Montag mit Finanzminister Brunner in Wien zusammengetroffen. Bei der Reform sei man "kurz vor einer Einigung, auch wenn noch einiges zu tun" sei, sagte Donohoe nach dem Gespräch. "Exzessive Defizite dürfen nicht relativiert und entschuldigt werden", ergänzte Brunner. Sein deutscher Amtskollege Christian Lindner fuhr am Dienstag laut Reuters kurzfristig nach Paris, um mit Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire noch offene Punkte zu klären.

Laut den diskutierten Vorschlägen sollen die EU-Staaten künftig nationale Pläne mit Maßnahmen zur Schuldenreduktion vorlegen - ausgelegt auf vier, in Ausnahmefällen auf sieben Jahre. Das würde den Mitgliedstaaten mehr Spielraum und Zeit bei der Konsolidierung ihrer Budgets lassen. Die Maastricht-Obergrenzen von maximal drei Prozent Budgetdefizit und 60 Prozent Gesamtverschuldung bleiben dabei unverändert. Von Österreich und Deutschland geforderte Sicherheitslinien, das heißt quantitative Ziele, sollen einen ausreichenden Schuldenabbau gewährleisten.