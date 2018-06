Video als "Emotionskiller" - Herzog für Trainer-Challenge

Österreichs Rekordnationalspieler Andreas Herzog wünscht sich statt des bisherigen Einsatzes des Videobeweises im Fußball die Einführung einer Einspruchsmöglichkeit für die Trainer. Bei der laufenden WM in Russland greift ein Video-Assistent (VAR) über Funk ein und beeinflusst das Spielgeschehen. Wann er das tut und wann nicht, hat in den vergangenen Tagen für teils heftige Diskussionen gesorgt.

In Russland gab es bereits kurz nach Turnierhalbzeit mehr Elfmeter als je zuvor bei einer WM. Dass so viele Spiele durch Tore aus Standardsituationen entschieden werden, führt Herzog nicht nur auf den Videobeweis zurück. “Es ist auch eine Folge davon, dass sich so viele Mannschaften auf das Verteidigen konzentrieren.” Eine Mannschaft verteidigen zu lassen sei immer einfacher, als nach vorne zu spielen.

Die Titelfavoriten seien aber andere. Herzog nannte Frankreich und Brasilien. Besonders beeindruckt haben ihn bisher die Kroaten. “Auch Belgien und England sind stark – allerdings waren die in der schwächsten Gruppe. Ein paar Mitfavoriten haben schon aufgezeigt, aber ob es auch gegen stärkere Gegner reicht, wird man erst nach der Gruppenphase sehen.” Nach Österreich war Herzog bis 2016 auch in den USA als Teamchef-Assistent tätig. Weil sich beide Länder nicht für Russland qualifiziert haben, drückt der Wiener nun England die Daumen.

Auch mit Deutschland fühlt sich der frühere Werder-Bremen- und Bayern-München-Legionär verbunden. An eine erfolgreiche Titelverteidigung glaubt er aber nicht. “So dominant wie Spanien damals sind sie nicht”, erinnerte Herzog an die Glanzzeit der Iberer mit drei Titeln in Serie bei der EM 2008, WM 2010 und EM 2012. Ein weiterer Grund für Deutschlands Probleme: “Die Bayern-Spieler sind nicht auf so einem hohen Level wie erwartet.”