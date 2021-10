vida: Forderung nach mehr Saisonniers ist Sozialdumping

Der Wunsch der Hoteliers und Wirte nach mehr Saisonniers, also befristeten Arbeitskräften aus Staaten außerhalb der EU, stößt bei der Dienstleistungsgewerkschaft vida auf Widerstand. "Öffnet die Regierung das Saisonnierkontingent, sind Tür und Tor für Sozialdumping offen", so vida-Gewerkschafter Berend Tusch. Das Schielen nach Menschen aus dem Ausland werde weder das Problem lösen noch hinsichtlich der Qualität der Arbeit Verbesserungen bringen.

In Deutschland haben heute die Gewerkschaften mehr Schutz für Saisonniers in der Landwirtschaft gefordert. Viele Wanderarbeiter würden keine gerechte Entlohnung bekommen, in mangelhaften Unterkünften wohnen und unzureichend gegen das Coronavirus geschützt sein. Nach Einschätzung der Gewerkschaft waren auch heuer wieder rund 274.000 Wanderarbeiter bei Ernten in Deutschland eingesetzt.