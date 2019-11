VFV Frauenfußballtag ein voller Erfolg

Der Vorarlberger Fußballverband fördert den Mädchen- und Frauenfußball. Aber auch die Clubs sind angehalten die Grundvoraussetzungen für eine breite Basis zu schaffen.

Auf dem Kunstrasenpatz der Mehrerau gaben die Spielerinnen der 1. Mannschaft des FFC fairvesta Vorderland und RW Rankweil, sowie die VFV U-13 und VFV U-15 Auswahlen mit Ihren Staffs Einblicke in Ihre Trainingsarbeit.

In Workshops wurden von den Tagungsteilnehmern die Themen „Potential / Mehrwert / Ideen für den Frauenfußball“ bearbeitet. Die dabei entstandenen Ideen und Verbesserungsvorschläge werden von der VFV Frauenabteilung in den kommenden Wochen aufgegriffen, aufgearbeitet und dann in angemessenem Rahmen den Vereinen und dem VFV Vorstand präsentiert.