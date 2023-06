VfGH verhandelte über Abwicklung der Coronahilfen

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am Mittwoch über die Aufhebung des Gesetzes verhandelt, mit dem die Covid-19 Finanzierungsagentur Cofag eingerichtet wurde. Aus Sicht des Höchstgerichts ist es fraglich, ob die Abwicklung der Coronahilfen über die Cofag zulässig war. Der VfGH hat daher von sich aus ein Gesetzesprüfungsverfahren eingeleitet. Regierungsvertreter rechtfertigten die Konstruktion bei der mündlichen Verhandlung. Die Verhandlung wird nächste Woche fortgesetzt.

Die Bundesregierung sieht das freilich anders. Zu Beginn der Pandemie habe man rasch Entscheidungen treffen müssen, um eine volkswirtschaftliche Schädigung zu verhindern. Es sei unklar gewesen, wie sich die Pandemie entwickle und wie lange Ausgleichszahlungen notwendig seien. Das zur Abwicklung benötigte Personal sei in der Finanzverwaltung nicht verfügbar gewesen. Daher sei die Auslagerung an die Cofag notwendig gewesen, argumentierten die Regierungsvertreter. Die Förderungsabwicklung ist nach Ansicht der Regierung auch nicht Teil der staatlichen Verwaltung. "Wie kommt der Staat auf die Idee, dass er einem Dritten so viel Geld überträgt, ohne dass es staatliche Verwaltung ist?", stellte ein Verfassungsrichter aber in den Raum.