VfB-Offensive oder Dornbirns Spielwitz als Erfolgsgarantie

Im emotionsgeladenen Stadtderby kommt es im Stadion Herrenried zum mit Spannung erwarteten Prestigeduell

Mit den starken Auftritten zum Saisonstart von Hohenems und FC Dornbirn erwartet die über tausend Zuschauer im Stadtderby im Stadion Herrenried noch viel mehr an Brisanz. Hohenems tankte mit dem 4:2-Erfolg in Schwaz für das prestigeträchtige Duell viel an Selbstvertrauen und die Rothosen zeigten beim 5:1-Bestschießen gegen Champion Anif schon eine meisterliche Vorstellung. In den letzten vier Stadtderbys zwischen Hohenems und Dornbirn gab es ein Remis, zwei Siege für die Grafenstädter und ein Erfolg für die Messestädter. Der letzte Sieg von Dornbirn gegen Hohenems liegt knapp zwei Jahre zurück (4:3 in Hohenems, 15. August 2016). „Mit einem Überraschungseffekt mit taktischer Disziplin und enormen Einsatzwillen kann meine Mannschaft allen Gegnern weh tun. Allerdings brauchen wir einen Sahnetag gegen Favorit Dornbirn um zu punkten. Die Offensive ist unser Prunkstück und das will meine Truppe auch nützen. Dornbirn wird am Saisonende unter den besten drei Teams sein. Sie haben viel mehr Routine und Hohenems hat einen Generationswechsel vollzogen, die Mannschaft hat ein Durchschnittsalter von 21 Jahren. Dornbirn hat ein sehr starkes Mittelfeld, da Schnalze ich nur noch mit der Zunge“, sagt Hohenems-Coach Peter Jakubec vor dem großen Spiel gegen seinen Stammklub.