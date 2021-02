VEU Feldkirch will endlich die Negativserie beenden

Die Jungs von Trainer Michael Lampert wollen gegen Gröden zurück auf die Siegerspur

Am Donnerstag gastiert die zweite Wildpferdherde in Folge in der Vorarlberghalle in Feldkirch. Nach den Broncos kommen die Furies aus Wolkenstein nach Feldkirch. Die Südtiroler kommen mit zwei Siegen in Folge zum Duell mit der VEU. Die Feldkircher warten hingegen schon sechs Spiele auf einen Sieg und mussten in den letzten vier Spielen punktelos das Eis verlassen.