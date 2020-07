Vettels Zukunft weiter offen

Sebastian Vettel hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft nach Ende seines Vertrages mit Ferrari mit Jahresende getroffen. Für den vierfachen Weltmeister könnte es sowohl in einem neuen Auto weitergehen, er könnte aufhören oder ein Jahr Auszeit nehmen. Zumindest schloss er am Montag bei "Sport & Talk" auf ServusTV keine dieser drei Optionen aus.

"Ja, die gibt's", sagte Vettel dazu. Allerdings: wenn er seinen Rücktritt erklären sollte, dann soll dieser auch halten. "Wenn man die Entscheidung trifft, die Tür zuzumachen, ... muss man bereit sein, die geschlossene Tür geschlossen zu lassen", sagte der 33-jährige Vettel, der bestätigte, dass er sich in der Steiermark eine Almhütte gekauft hat. Diese besucht er aktuell nur einmal im Jahr, dies könne in Zukunft aber weit öfter passieren, deutete er an.