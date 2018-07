Vettels Ferrari-Team trauert um Marchionne

Mit Trauerflor um den linken Oberarm hat Sebastian Vettel nach dem Tod von Ferrari-Boss Sergio Marchionne den schweren Gang ins Formel-1-Fahrerlager von Ungarn unternommen. In tiefer Trauer hisste die Scuderia die Flaggen mit dem sich aufbäumenden Pferdchen im Logo auf dem Motorhome auf halbmast - und hüllte sich nach angesichts des Todesfalls in Schweigen.

Sowohl Vettels Teamchef Maurizio Arrivabene als auch sein Stallkollege Kimi Räikkönen wurden vor dem letzten Grand Prix vor der Sommerpause von ihren offiziellen Presseverpflichtungen am Donnerstag und Freitag entbunden. Worte der Anteilnahme hatten längst andere Protagonisten geäußert.

“Das ist ein trauriger Tag für uns alle in der Formel 1. Wir haben einen großen Unterstützer unseres Sports, einen leidenschaftlichen Wettbewerber, einen Mitstreiter und einen Freund verloren”, teilte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff vor dem ersten Formel-1-Rennen nach dem Tod Marchionnes mit.

Nach unerwarteten Komplikationen bei einer Operation in Zürich hatte sich der Zustand Marchionnes so stark verschlechtert, dass er seine Arbeit als Fiat-Chef sowie als Präsident und Vorstandschef von Ferrari nicht wieder aufnehmen konnte. Vier Tage vor dem Grand Prix am Sonntag (15.10 Uhr/ORF eins/RTL) auf dem Hungaroring teilten die Italiener dann den Tod des 66 Jahre alten Spitzenmanagers mit.