Vettel verpasst WM-Auftakt wegen Corona - Hülkenberg Ersatz

Sebastian Vettel verpasst den Formel-1-Saisonauftakt an diesem Wochenende in Bahrain nach einem positiven Coronatest. Wie sein Rennstall Aston Martin am Donnerstag mitteilte, wird der Deutsche beim Grand Prix im Wüstenstaat von seinem Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt. Das erste Training für das Rennen am Sonntag steht am Freitag auf dem Programm.

Hülkenberg bestritt seine letzten Rennen in der Formel 1 in der Saison 2020. Schon damals kam er als Ersatzmann bei Racing Point zu zwei Einsätzen wegen Covid-19-Erkrankungen: In Silverstone ersetzte er Sergio Perez, auf dem Nürburgring Lance Stroll. Der 34-jährige Hülkenberg war in der Vorsaison von Aston Martin zum Ersatzfahrer berufen worden und ist in dieser Funktion nach dem Vettel-Ausfall nun die erste Wahl.

Vor Vettel hatte es in Bahrain bereits den McLaren-Piloten Daniel Ricciardo erwischt. Der Australier verpasste zwar die Testfahrten am vergangenen Wochenende, erhielt für das Rennwochenende aber die Freigabe, nachdem zwei Tests negativ ausgefallen waren.