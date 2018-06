Vettel startet von der Pole Position in den Grand Prix von Kanada

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet von der Pole Position in das siebte Formel-1-Rennen der Saison in Montréal.

Neben dem Heppenheimer steht am Sonntag (20.10 Uhr MESZ) Mercedes-Pilot Valtteri Bottas aus Finnland in Reihe eins. Vettel geht erstmals seit fünf Jahren vom besten Platz in den Grand Prix von Kanada. Damals hatte er auch seinen bislang einzigen Sieg auf dem Circuit Gilles Villeneuve gefeiert.