Vettel bleibt positiv: Habe mich da "immer rausgeboxt"

Sebastian Vettel hat trotz der jüngsten Rückschläge die Lust auf die Formel 1 nicht verloren. "Solche Phasen gehören dazu. Ich habe mich in der Vergangenheit da immer rausgeboxt und werde das auch dieses Mal wieder schaffen", sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag vor dem Nacht-Grand-Prix von Singapur.

Dass Ferrari auf dem kurvenreichen Stadtkurs in Singapur nicht wie zuletzt in Spa und Monza in der Favoritenrolle ist, ist ihm bewusst: "Auf dem Papier ist das nicht unsere Strecke. Aber wir fahren ja nicht auf Papier. Wir haben bereits gesehen, dass in diesem Rennen alles passieren kann, es ist schwer vorherzusagen."