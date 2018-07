Vetmeduni Wien auf Rang 6 im Shanghai-Disziplinenranking

Die Veterinärmedizinische Universität Wien hat es heuer erneut als einzige österreichische Uni unter die Top-Ten des Shanghai Rankings für akademische Disziplinen geschafft. Nach Platz acht 2017 scheint sie nun in der Sparte "Tiermedizin" auf Rang sechs auf. Plätze unter den Top-100 gibt es in der Auswertung mit starkem Fokus auf die Forschungsleistung für insgesamt zehn weitere heimische Unis.

Über Platzierungen unter den ersten 50 in einem der 54 unterschiedlichen Fächerrankings können sich vier österreichische Unis freuen. Die österreichweit zweitbeste Platzierung erreichte die Montanuniversität Leoben mit Rang 17 im Fach Metallurgie. Auch im Bereich Bergbautechnik (Rang 35) kam die Montanuni in diesen illustren Kreis. Die Medizinische Universität Wien kann heuer ebenfalls mit Rang 25 im Fach Medizintechnik und Rang 33 in Pharmazie zwei Top-50-Plätze verbuchen. Das trifft auch auf Österreichs größte Universität, die Uni Wien, zu: In den Kommunikationswissenschaften landete sie auf Rang 26, Platz 37 gab es überdies in Mathematik. Die Technische Universität (TU) Wien kann mit Rang 31 im Bereich Wasserwirtschaft und Platz 32 in der Rubrik Fernerkundung ebenso zwei Plätze unter den Top-50 verbuchen.