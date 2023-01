Veszprem eröffnete Kulturhauptstadtjahr mit Spektakel

Mit einem multimedialen Spektakel unter dem Motto "Erstrahle!" hat das ungarische Veszprem am Samstagabend sein Europäisches Kulturhauptstadt-Jahr eingeläutet. Volkstänze, moderne Choreographien, musikalische Einlagen und fantasievolle Lichtinstallationen reflektierten die Geschichte der 60.000-Einwohner-Stadt im Westen Ungarns sowie das Leben ihrer Bewohner.

Das Spektakel, das sich simultan an drei Schauplätzen der Stadt abspielte, ging auf ein Konzept des Kreativ-Direktors von Veszprem 2023, Janos Can Togay, zurück. Der 67-jährige Filmregisseur war von 2008 bis 2014 Direktor des ungarischen Kulturinstituts Collegium Hungaricum in Berlin.