Verzauberter Aktivsommer 2023

Der Aktivsommer war auch vergangene Woche von vielfältigem Charme geprägt, trotz wechselhafter Wetterkapriolen. Regen konnte die Begeisterung nicht trüben – Angebote passten sich flexibel an.

Sonnengetränkte Vormittage im malerischen Pferdestall des Reitclubs Rheinhof Hohenems waren ein Triumph, erfüllt von lachenden Kindern und ihren tierischen Begleitern. Ebenso faszinierend gestalteten sich „Abenteuer am Bach“. Der Umzug in den Kindergarten St.-Anton-Straße war zwar ein kleiner Wermutstropfen, dennoch sprühte dort die Energie junger Abenteurer, die zuvor Steine und Hölzer am Bach sammelten.