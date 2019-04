Verwurzelt in der Region

Die Raiffeisenbank Im Rheintal ist Partner aller: Private und Unternehmen, Jüngere und Ältere, Frauen und Männer – sie alle haben die Regionalbank in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten an ihrer Seite.

„Wir sind die Bank, die in der Region verwurzelt ist. Wir fühlen uns stark verbunden mit dem Gemeinwesen, der Wirtschaft unserer Region und deren Bewohner/innen – auf professioneller sowie auf persönlicher Ebene“, bestätigt Dr. Gernot Erne, Vorstand der Raiffeisenbank Im Rheintal. „Die Werte, die wir in unserem Leitbild verankert haben, leben wir Tag für Tag in unserer Arbeit. Wir übernehmen Verantwortung für die Region, das spüren und schätzen auch unsere Kund/innen“. Die Raiffeisenbank Im Rheintal ist ein engagierter und dynamischer Partner bei Entwicklungen und Innovationen, in wirtschaftlichen, sozialen oder ökologischen Bereichen.

„Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht die umfassende, persönliche Betreuung unserer Kund/innen in allen Lebensphasen“, unterstreicht auch Vorstand Mag. Ingo Madlener das Bestreben der Bank. „Dabei ist unser Betreuungsansatz auf größtmögliche Individualität ausgelegt. Unsere Lösungen sind exakt auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten.“ Die Raiffeisenbank Im Rheintal berät ihre Kund/innen systematisch, nach bestimmten Regeln und Vorgaben – sowie stets transparent und nachvollziehbar. „Gut beraten haben wir den Kunden dann, wenn wir uns gegenseitig verstehen – so wie wir seine Vorhaben erfassen wollen, soll er unsere Überlegungen und Lösungen bis ins kleinste Detail begreifen können“, unterstreicht Dr. Gernot Erne, „wir sprechen auf Augenhöhe miteinander“. Ein moderner Bankservice ist dabei selbstverständlich: „Unsere Kund/innen möchten wir überall dort erreichen, wo es für sie am angenehmsten ist. Unsere Dienstleistungen wollen wir nicht nur in unseren Filialen, sondern auch über alle modernen Medien anbieten“, so Mag. Ingo Madlener. „Wir sehen uns als digitale Regionalbank – bei all den vorhandenen digitalen Dienstleistungen ist es uns wichtig, nie den persönlichen Kontakt zu unseren Kund/innen zu verlieren.“