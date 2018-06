Verwaltungsstrafen - Jarolim kritisiert "Schnapsidee"

Scharfe Kritik übt SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim am Vorhaben der Regierung, im Verwaltungsstrafverfahren künftig das Prinzip "Beraten statt Strafe" zwingend vorzusehen. Das sei "eine Schnapsidee der Sondersorte" - und werde den Lebensstandard im Hinblick auf Umweltemissionen, unzumutbaren Lärm durch Lokale, illegale Wettunternehmen oder verbotene "Hütchenspiele" massiv verschlechtern.

Jedenfalls werde die Lebensqualität in Österreich “in höchstem Ausmaß gefährdet” – auch wenn die Regierung zuletzt Anonym-Verfügungen aus dem Gesetzesvorschlag gestrichen habe. So drohten im Umweltbereich massive Verschlechterungen, habe doch allein die Stadt Wien im Jahr 2017 neben 7.400 Organstrafen auch 880 Anzeigen wegen schwerer Übertretungen erstattet. “Wenn ein Beratungsgespräch die drohende Konsequenz für rücksichtsloses Handeln ist, wird dieses erst so richtig hoffähig gemacht”, befürchtet Jarolim.