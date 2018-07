Verwaltungskosten der Krankenkassen höher als ausgewiesen

Die Verwaltungskosten der Krankenkassen sind höher als offiziell ausgewiesen, sie sind aber mit einem Anteil von 4,7 Prozent der Gesamtausgaben im internationalen Vergleich im Normalbereich. In seinem aktuellen Jahresbericht beziffert der Hauptverband der Sozialversicherungsträger den Verwaltungsaufwand der Krankenkassen mit 492 Mio. Euro bzw. drei Prozent der Gesamtausgaben von 18,47 Mrd. Euro.

NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker rechnet im Gespräch mit der APA vor, dass zu den 492 Mio. Euro noch einiges an Verwaltungsaufwand dazugerechnet werden müsste. Dazu zählen etwa der “Vertrauensärztliche Dienst” (Chefarzt) mit knapp 90 Mio. Euro, der “keine Leistung gegenüber den Versicherten, sondern klar eine Verwaltungsleistung ist” sowie Abschreibungen in Höhe von 83 Mio. und sonstige betriebliche Aufwendungen wie IT-Kosten, Aufsichtsgebühren, Gerichtskosten, Werbeausgaben in Höhe von 95 Mio. Euro. Außerdem ist nach Ansicht Loackers die Einhebevergütung (330 Mio. Euro), die die Kassen dem AMS, der Pensionsversicherung, der Unfallversicherung und der Arbeiterkammer für die Beitragseinhebung verrechnen um 90 Mio. Euro zu hoch angesetzt.