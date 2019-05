Verwaltungsgebäude der Stadt zum 2. Mal Ökoprofit-zertifiziert

Durch die Mitarbeit vieler Verwaltungsangestellten war es möglich, eine anschauliche Liste an Umweltmaßnahmen vorzuweisen und daraus einen umfassenden Umweltbericht zu erstellen. Dieser wird jährlich aktualisiert und von Auditoren überprüft.

Die Ökoprofit-Auditoren sehen die Hohenemser Verwaltungsgebäude in vielerlei Hinsicht als sehr gutes Beispiel an, weshalb sie der Rezertifizierung zustimmten.

„Wir sind als Stadt stets bemüht, im Umweltschutz mit gutem Beispiel voranzugehen und wollen damit auch andere Hohenemser Betriebe motivieren, diesem Beispiel zu folgen. Der Nachhaltigkeitsgedanke sollte in Zeiten wie diesen in unserem Handeln fest verankert sein und nicht mehr in Frage gestellt werden. Die Klimaentwicklung betrifft uns alle und für eine enkeltaugliche Zukunft sollte jeder seinen Beitrag dafür leisten. Denn nur gemeinsam wird es möglich sein, etwas zu verändern“, so Bürgermeister Dieter Egger.