Verwaltungsgebäude der Stadt Hohenems zum 4. Mal Ökoprofit-zertifiziert

Seit 2018 ist die Stadt Hohenems als Betrieb bei Ökoprofit dabei. Mit viel Engagement wird die Liste an Umweltmaßnahmen immer länger.

„Als Stadt ist es uns ein Anliegen, als gutes Vorbild voranzugehen, um jährlich mehr Hohenemser Betriebe zu motivieren, diesem Beispiel zu folgen. Der Nachhaltigkeitsgedanke sollte auch in den momentan herausfordernden und schwierigen Zeiten nicht vernachlässigt werden und in unserem Handeln fest verankert sein. Die Klimaentwicklung betrifft uns alle und für eine enkeltaugliche Zukunft sollte jeder einen Beitrag leisten. Denn nur gemeinsam wird es möglich sein, etwas zu verändern“, so Bürgermeister Dieter Egger.