Verurteilungen stiegen 2022 um 3,2 Prozent an

2022 ist die Anzahl der rechtskräftigen Verurteilungen um 3,2 Prozent zum Vorjahr angestiegen. 26.442 Verurteilungen lagen 43.494 Delikten zugrunde. Den Löwenanteil davon machten 2022 Delikte gegen fremdes Vermögen aus. Das geht aus der gerichtlichen Kriminalstatistik hervor, die die Statistik Austria am Mittwoch veröffentlicht hat. Zuwächse gab es bei Eigentumskriminalität, Delikten gegen Leib und Leben und im Fremdenrechtsbereich.

Ein Anteil von 28,9 Prozent entfiel 2022 auf Straftaten gegen fremdes Vermögen, das entspricht 12.570 Delikten, gefolgt von Delikten gegen Leib und Leben mit 18,9 Prozent (8.203). Bei Delikten gegen Leib und Leben wurde von 2021 auf 2022 ein Anstieg von 11,4 Prozent verzeichnet, bei Eigentumsdelikten ein Plus von 3,4 Prozent. Besonders hervor sticht jedoch ein Plus von 71,9 Prozent bei Delikten im Fremdenrechtsbereich. Ebenfalls auffällig: Ein Anstieg von 28,9 Prozent bei Urkundenfälschung.

Insgesamt stieg die Anzahl der Delikte laut Statistik Austria um 2,4 Prozent im Vergleich zu 2021. Hauptverantwortlich dafür sei vor allem der Deliktsbereich Leib/Leben. Weitere Zuwächse wurden unter anderem bei Diebstahl (plus 10,8 Prozent), Raub/schwerem Raub (plus 16 Prozent), Körperverletzung (plus 8,7 Prozent), schwerer Körperverletzung (plus 17,4 Prozent) und fahrlässiger Körperverletzung (plus 11,3 Prozent) festgestellt.