Verurteilung wegen kostenpflichtiger "Georg"-Hotline

Die A1 Telekom Austria ist wegen ihrer kostenpflichtigen Helpline für "Georg"-Kunden verurteilt worden. Die Verwendung von 0820-Nummern als Kundenhotlines ist unzulässig, so das Handelsgericht (HG) Wien unter Berufung auf den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Unrecht ist auch, dass die Kunden ihre Freiminuten ausgerechnet für die Hotline nicht verwenden durften. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Geklagt hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI). "Ein Unternehmer, der seinen Kunden eine telefonische Kontaktaufnahme ermöglicht, darf den Kunden hierfür kein Extraentgelt verrechnen", so VKI-Jurist Maximilian Kemetmüller am Mittwoch. A1 hatte für die Marke "Georg" zwei Helplines eingerichtet. Die Nummer 610 zum Grundtarif war nur von "Georg"-Handynummern erreichbar. Aus allen anderen Netzen war die 0820-Nummer zu wählen, Kosten: 15 Cent pro Minute. Kunden, die ihre SIM-Karte ausschließlich für die Internetnutzung verwendeten oder deren "Georg"-Handy kaputt war, hatten also keine Wahl, als für den Anruf bei der Hotline zu zahlen.