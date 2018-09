Verurteilter Räuber beging nun Einbrüche

Zuvor wurde der vorbestrafte 18-Jährige wegen Raubes zu einer teilbedingten Haftstrafe von zwölf Monaten verurteilt, davon vier unbedingt.

Er hatte einem Lehrling in einer Unterländer Diskothek 50 Euro geraubt. Fünf Monate später beging der Tschetschene zusammen mit einem 17-Jährigen in einer Gemeinde im Bezirk Feldkirch innerhalb weniger Tage drei Einbruchsdiebstähle in Geschäfte.