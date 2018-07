Verunreinigtes Valsartan aus China könnte Krebs verursachen

Die Affäre um mit der Nitrosamin-Substanz NDMA chemisch verunreinigte Valsartan-Wirkstoffe in Blutdruckmitteln aus chinesischer Produktion wächst sich aus. Laut einer ersten Risikoabschätzung der US-Arzneimittelagentur FDA könnte es zu einem zusätzlichen Krebsfall pro 8.000 Patienten kommen, welche vier Jahre lang ein Mittel mit der höchsten Valsartan-Dosis (320 Milligramm) eingenommen haben.

In den USA waren – genauso wie in Europa und damit in Österreich – Anfang Juli die Valsartan-Medikamente zahlreicher Pharmaunternehmen akut vom Markt genommen worden, bei welchen die Wirkstoffe vom chinesischen Erzeuger Zhejiang Huahai stammten. Der Konzern hatte 2012 einen neuen Syntheseschritt in der Produktion eingeführt. In der Folge war es zu den Verunreinigungen mit N-Nitrosodiemethylamin (NDMA) gekommen, welches von der Internationalen Agentur für Krebsforschung der WHO und der EU als “wahrscheinlich krebserregend” eingestuft worden ist.