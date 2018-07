Vertriebene in Südsyrien kehren laut UNO zurück

Nach der Vereinbarung einer Waffenruhe in Südsyrien haben UNO-Angaben zufolge nahezu alle Vertriebenen das Gebiet am Grenzübergang Nassib-Jaber zu Jordanien wieder verlassen. Tausende Menschen seien zurückgekehrt, teilte der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe in Jordanien, Anders Pedersen, am Sonntag mit.

Nach UNO-Angaben wurden durch die Kämpfe zwischen Rebellen und regierungstreuen Kräften in den vergangenen Wochen insgesamt mehr als 320.000 Menschen vertrieben. 60.000 von ihnen brachten sich an der jordanischen Grenze in Sicherheit. Tausende weitere Menschen suchten an der Grenze zu den von Israel annektierten Golan-Höhen Schutz.

Nach massiven Angriffen regierungstreuer Truppen und der russischen Luftwaffe hatten die Rebellen am Freitag ihrer Entwaffnung zugestimmt. Damit kommen die bisherigen Rebellengebiete in der Provinz Deraa wieder unter die Kontrolle von Präsident Bashar al-Assad.