Vertrauen in das Team ist das Um und Auf

So unterschiedlich die Aufgaben in der BTV sind, so vielfältig sind auch ihre Mitarbeiter:innen. Wir stellen Ihnen stellvertretend zwei Kolleginnen vor, die erfolgreich mitgestalten und mit großem Engagement jede Herausforderung annehmen.

Dijana Krstovic

ist bereits seit mehr als 20 Jahren für die BTV tätig – lange Zeit am Schalter und seit 2021 als Privatkundenbetreuerin in Bregenz. Für sie steht das persönliche Gespräch mit ihren Kund:innen im Mittelpunkt: „Nur so lerne ich mein Gegenüber kennen und kann bei finanziellen Fragen und bei der Realisierung kleiner und großer Wünsche und Träume helfen.“ Im Team ist Dijana Krstovic diejenige, die zuhört und vermittelt. Empathie und Harmonie sind ihr beruflich wie auch privat sehr wichtig. Ihre zwei Kinder sind zwar schon im Teenager-Alter, trotzdem ist eine gewisse Flexibilität nach wie vor gefragt: „Es gibt immer wieder Situationen, in denen mich die Kinder spontan brauchen. Im Team sind wir so gut abgestimmt, dass ich mir die Zeit dann auch nehmen kann.“

Theresa Seeburger

leitet seit eineinhalb Jahren drei Filialen in Vorarlberg. Durch die Distanz kann sie nicht überall gleichzeitig sein, weshalb eine gute Kommunikation sehr wichtig ist: „Wir stimmen uns täglich telefonisch ab und an mindestens einem Tag in der Woche bin ich in jeder Filiale vor Ort. Es war anfangs nicht ganz einfach, aber ich habe das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Theresa Seeburger ist überzeugt, dass die Motivation und das Miteinander entscheidend sind für den Teamspirit: „Das Team ist sehr flexibel und die Mitarbeiter:innen ziehen motiviert an einem Strang. Alle bringen ihre Stärken ein. Davon profitieren wir und lernen immer Neues dazu. An der gemeinsamen Arbeit schätze ich, dass ich mich immer auf mein Team verlassen und ­vertrauen kann.“

Die BTV als Arbeitgeberin:

Die BTV beschäftigt 903 Mitar­beiter:innen. Davon sind 49,5 % Männer und 50,5 % Frauen. Der Anteil an weiblichen ­Führungskräften stieg seit 2022 von 22,56 % auf 24,06 %. Mit der Female Future Mitgliedschaft ermöglicht die BTV, weiblichen Führungskräften sich auch ­außerhalb der BTV zu ­vernetzen.

Als wichtiges Signal zur Vielfalt und Chancengleichheit ­bietet die BTV Mitarbeiter:innen während der Karenzzeit eine gering­fügige Beschäftigung in ihrem bisherigen Tätigkeitsfeld.