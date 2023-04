Vertrag von Musikvereins-Intendant Pauly bis 2030 verlängert

Stephan Pauly, der seit 2020 amtierende Intendant des Wiener Musikvereins, bleibt bis zumindest Juni 2030 im Amt. Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien hat heute, Dienstag, eine "Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit" und eine Verlängerung des aktuellen Fünf-Jahres-Vertrags um eine weitere Funktionsperiode bekanntgegeben.

"Dr. Pauly hat die Geschicke des Musikvereins seit 2020 hervorragend geleitet und trotz der enorm herausfordernden Situation der letzten drei Jahre das Haus erfolgreich durch diese unsicheren Zeiten geführt. Zugleich hat er in der Programmatik des Musikvereins neue, innovative Akzente gesetzt und dies mit der Fortführung der großen Tradition unseres Hauses verbunden. Dieser Weg hat uns überzeugt", wurde der Musikfreunde-Präsident Johannes Stockert in einer Aussendung zitiert.

Der 1972 in Köln geborene Kulturmanager Pauly, der u.a. neue Formate wie das "Musikverein Festival" oder die "Musikverein Perspektiven" eingeführt hat, zeigte sich dankbar, "die Zukunft des Musikvereins auch weiterhin gestalten zu dürfen": "Der Musikverein ist eine phantastische Institution, mit einer unglaublichen Geschichte und einer lebendigen, herausragenden Gegenwart." In der kommenden Saison bietet der Musikverein 70 Abo-Zyklen an. Von den 2023/24 im gesamten Haus insgesamt geplanten 800 Veranstaltungen sind die Hälfte Eigenveranstaltungen.