Verteilung der Flüchtlinge stark Wien-lastig

Die Verteilung der Flüchtlinge in Österreich ist unausgewogen. Das zeigen aktuelle Daten zur Grundversorgung von Asylsuchenden. Demnach erfüllt nur Wien die vorgegebene Quote - und das gleich zu 160 Prozent. Insgesamt beziehen derzeit 51.109 Personen Grundversorgung, die Wohn- und Verpflegungskosten von Asylwerbern, subsidiär Schutzbedürftigen und frisch anerkannten Asylberechtigten abdecken soll.

Was die Herkunftsländer angeht, sind Afghanen mit Abstand stärkste Nation in der Grundversorgung. 21.905 Afghanen beziehen aktuell die entsprechende Leistung. Mit deutlichem Abstand folgen Iraker (7.441) und Syrer (3.495).

Was den Vergleich der Leistungsbezieher insgesamt angeht, waren diese vor genau einem Jahr 70.293, also rund 20.000 Personen mehr als aktuell. Da Wien als einziges Land trotz auch dort sinkender Zahlen die Quote übererfüllt, werden der Bundeshauptstadt derzeit keine Personen in die Grundversorgung zugewiesen.