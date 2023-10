Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten über Ukraine

Die Verteidigungsminister der 31 NATO-Staaten kommen an diesem Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Hauptthema werden die Zusammenarbeit mit der von Russland angegriffenen Ukraine sowie der geplante Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses sein. Am Donnerstag soll es zudem eine Videoschaltung mit dem israelischen Verteidigungsminister Joav Galant zu dem verheerenden Terrorangriff der Hamas-Terroristen geben.

Kurz vor Beginn des NATO-Treffens organisieren die USA an diesem Mittwochvormittag (10.00 Uhr) Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Über sie werden Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land koordiniert. Die NATO ist offiziell außen vor, weil auch Nicht-Bündnisstaaten Teil der Kontaktgruppe sind. Als Gast wird unter anderem der neue ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow in Brüssel sein. Er soll am späten Nachmittag auch am ersten Treffen des NATO-Ukraine-Rats auf Ebene der Verteidigungsminister teilnehmen.

Überschattet wird das Treffen nicht nur von dem Hamas-Angriff auf Israel. Sorgen bereitet im Bündnis auch die erneute Eskalation der Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Zudem gibt es intern schwere Spannungen, weil die Bündnismitglieder Türkei und Ungarn weiter die Aufnahme Schwedens in die NATO blockieren.

Zum Treffen der sogenannten Ramstein-Gruppe wird als Vertreterin der Bundesregierung Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller erwartet. Zu den NATO-Beratungen hat sich Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt.