Verteidiger baten im A4-Prozess um milde Urteile

Die Verteidiger der Hauptangeklagten haben im A4-Prozess am Montagvormittag durchwegs um milde Urteile für ihre Mandaten gebeten. Der Anwalt des Zweitangeklagten verwies auf die Kooperationsbereitschaft des 31-Jährigen bei der Aufdeckung der Tätigkeiten der Bande. Der Bulgare, der die Schleppungen organisiert haben soll, habe auch sich selbst belastende Aussagen gemacht, sagte der Verteidiger.

Sein Mandant sei ein Mittäter gewesen, verantwortlich für die Anwerbung von Chauffeuren in Bulgarien, deren Unterbringung und Entlohnung in Ungarn, für die Festlegung von Schlepperrouten und die Begleitung von -fahrten, so Anwalt Miklos Magony. Der Verteidiger ersuchte das Gericht um eine zeitlich begrenzte Gefängnisstrafe. Die Anklagebehörde hatte auch für den Bulgaren lebenslange Haft gefordert. Der Anwalt des Drittangeklagten – dieser soll den tödlichen Transport als Vorläufer begleitet haben – ist erst am Dienstag am Wort.