Versuchter bewaffneter Raub auf Schüler im Bus

Schüler von 17-jährigem Iraker mit Messer bedrängt, ein Jahr bedingte Haft und Geldstrafe werden verhängt.

Er zockt Leute ab und bedroht sie. In Hard zwei Unbekannte, die ihm je fünf Euro und Zigaretten geben, weil sie fürchten, zusammengeschlagen zu werden. Immerhin hat man ihnen das angedroht. In einem Bus in Hard hofft der Teenager auf einfache Weise zu 20 Euro zu kommen, er bedroht einen 16-jährigen Schüler auf der Heimfahrt zunächst mit Schlägen, dann mit Abstechen. Als er auch noch ein Messer zückt, geht das Opfer zum Busfahrer.