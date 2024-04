Versuche von Kindesentführung: Die gleichen Täter?

Bereits im Jahr 2021 wurden Vorfälle vermeintlicher Kindesentführungen in Feldkirch, Lauterach und Bürs publik.

In den vergangenen Tagen wurden in der Ostschweiz mehrere Kinder von fremden Männern angesprochen. Offenbar wollten diese die Kinder in ihre Autos locken. Nicht nur bei der Polizei, vor allem bei Eltern sorgt die für Unruhe.