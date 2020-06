Verstorbener steirischer Bischof Weber beigesetzt

Der im 94. Lebensjahr verstorbene frühere steirische Diözesanbischof Johann Weber ist am Mittwoch im Grazer Dom zur letzten Ruhe gebettet worden. Im Trauergottesdienst würdigten ihn u.a. Kardinal Christoph Schönborn ("Weber setzte auf Dialog"), ÖVP-LH Hermann Schützenhöfer ("Ein Gottesgeschenk") und Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl ("Ein gutes Stück Kirchen- und Glaubensgeschichte").

ÖVP-LH Hermann Schützenhöfer sagte in seiner Trauerrede, er erinnere sich, als ob es gestern gewesen sei, als er als 18-jähriger Funktionär den Bischof kennengelernt habe: "Seine ansteckende Fröhlichkeit, heitere Gelassenheit und seinen Mut, die Kirche in den Aufbruch zu führen. Weber habe viele Auf- und Umbrüche in der Politik und in der Kirche erlebt. Er war mir und ganzen Generationen dieses Landes ein väterlicher Ratgeber und Hirte, dem wir zu großem Dank verpflichtet sind. Er konnte den Glauben in die heutige Zeit übersetzen. Herr Bischof, Sie waren ein Gottesgeschenk", schloss der sichtlich bewegte Landeshauptmann.

Kardinal Christoph Schönborn, Kaplan in der Grazer Hochschulgemeinde, habe Weber als ersten Bischof persönlich kennengelernt: "Ich halte fest: Er hat mein Bild des Bischofs entscheidend geprägt. Die Menschen in der Steiermark haben in ihm den Bischof gesehen. Dieses Vorbild ist nicht aus den Augen zu verlieren." 1995, im laut Schönborn Annus horribilis der Kirche Österreichs (die Affäre Hans Hermann Groer, Anm.) habe man dann Weber zu Groers Nachfolger als Vorsitzender der Bischofskonferenz gewählt. "Und wir haben erlebt, wie er nicht nur uns, sondern auch die Kirche zusammengehalten hat", so der Kardinal. Als die Kirche schon fast gespalten war, habe Weber auf Dialog gesetzt." 22 Jahre sei er, Schönborn, nun Nachfolger Webers an der Spitze der Bischofskonferenz, und es sei nun an der Zeit, auch für sich einen Nachfolger zu suchen, sagte Schönborn. "Ruhe in Frieden, danke, Bischof Johann."