Verstappen siegte bei Ferrari-Debakel in Brasilien

Nach gefallener WM-Entscheidung hat die Formel 1 einen turbulenten Großen Preis von Brasilien erlebt: Das Rennen in Interlagos endete mit einem strahlenden Sieger Max Verstappen, Stockerl-Debütant Pierre Gasly und einem Drama bei Ferrari. Denn Sebastian Vettel und Charles Leclerc schossen sich wenige Runden vor dem Ende gegenseitig ab. Weltmeister Lews Hamilton rettet trotz Crashs Platz drei.

Nach Spielberg und Hockenheim fuhr der aus der Pole Position gestartete Verstappen in Sao Paulo zu seinem dritten Saisonsieg. Dieser brachte ihm Platz drei (260) in der WM-Wertung vor Leclerc (249) ein. Leclerc hatte an diesem Tag sowieso andere Sorgen: Denn der Zusammenstoß mit seinem Stallrivalen Vettel eskalierte noch auf der Strecke in einem Schreiduell über den Boxenfunk. Keiner der beiden wollte Schuld gehabt haben.