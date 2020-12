Verstappen schöpft mit Abu-Dhabi-Sieg Hoffnung für 2021

Die Formel 1 hat am Sonntag in Abu Dhabi ihre Corona-Notsaison mit 17 Rennen trotz vieler Widrigkeiten gut zu Ende gebracht. Max Verstappen sicherte sich den letzten Grand-Prix-Sieg des Jahres und machte damit nicht nur seinem Red-Bull-Team, sondern auch den Fans Hoffnung auf eine spannendere WM 2021. Der Niederländer erbrachte den Beweis dafür, dass Serienchampion Mercedes mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton auch ohne den Faktor Glück zu schlagen ist.

Des einen Freud, des anderen Leid. Denn für Vettel muss Sergio Perez weichen. Der Mexikaner, der am Sonntag vor einer Woche der gefeierte Sieger in Sakhir war, schied in seinem letzten Rennen für Racing Point aus. Noch am Sonntagabend verdichteten sich aber die Anzeichen, dass der 30-Jährige im nächsten Jahr Teamkollege von Verstappen bei Red Bull werden könnte. Damit würde der Thailänder Alexander Albon, der zum Abschluss in Abu Dhabi Vierter wurde, wohl zum Test- und Ersatzfahrer im Einser-Team von Milliardär Dietrich Mateschitz degradiert werden.