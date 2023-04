Verstappen mit Bestzeit im einzigen Baku-Training

Weltmeister Max Verstappen hat beim einzigen Training der Formel 1 vor dem Großen Preis von Aserbaidschan die Bestzeit aufgestellt. Der niederländische Red-Bull-Pilot war am Freitag auf dem Stadtkurs in Baku knapp schneller als Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,037 Sek.) und RB-Teamkollege Sergio Perez (+0,139). Im Rahmen des neuen Sprint-Wochenendes stand am Freitag (15.00 Uhr) noch das Qualifying für den vierten Grand Prix des Jahres am Sonntag auf dem Programm.

Am Samstag gibt es mit dem ersten von insgesamt sechs Sprintrennen (15.30 Uhr) in dieser Saison sowie einem eigenen Qualifying, dem sogenannten "Sprint Shootout" (10.30 Uhr/alle live ORF 1, Sky), ein alleinstehendes Event. Die ersten acht Fahrer des Sprints erhalten wie gewohnt WM-Punkte. Verstappen hatte die Mehrbelastung im F1-Kalender zuletzt stark kritisiert, auch einige Team-Verantwortliche befürchten steigende Kosten durch mögliche Unfälle am Samstag.

Nachdem Alpine-Pilot Pierre Gasly am Freitag seinen brennenden Boliden an der historischen Stadtmauer abstellen musste, wurde die einstündige Trainingseinheit rund eine Viertelstunde lang unterbrochen.