Verstappen jubelt auch im Ferrari-Land Monza

Red-Bull-Star Max Verstappen hat den geplanten Ferrari-Feiertag im Heimrennen von Monza abgesagt. Der nur von Platz sieben gestartete WM-Leader fuhr am Sonntag unter Gelber Flagge seinen elften Saisonsieg ein. Mehr als Platz zwei war für den aus der Pole Position gestarteten Charles Leclerc im Ferrari beim Grand Prix von Italien nicht drin. Ohne das ganz große Emotionsspektakel im Tifosi-Land verabschiedete sich die Formel 1 für dieses Jahr aus Europa.

Zum Herzschlagfinale, nachdem Verstappens komfortabler Vorsprung vom Safety Car sechs Runden vor Schluss ausradiert wurde, kam es nicht. Der stehen gebliebene Bolide von Daniel Ricciardo ließ sich nicht rechtzeitig bergen. Von Pfiffen der weit über 100.000 enttäuschten Fans begleitet fuhr der überlegene WM-Leader zu seinem 31. Karriere-Sieg über die Ziellinie. Schon beim 17. von 22 Saisonrennen am 2. Oktober in Singapur hat Verstappen die Chance, seine Titelverteidigung auch rechnerisch zu fixieren.

Leclercs hatte auf dem Hochgeschwindigkeitskurs zunächst die Flucht nach vorne auf den schnellen Soft-Reifen versucht. Doch früh war der Polster zwischen ihm und Verstappen verpufft. Schon am Start verbesserte sich Verstappen von sieben auf fünf. In die zweite Runde bog der 24-jährige Niederländer schon als Dritter ein - knapp hinter Russell. Der chancenlose Mercedes wehrte sich bis Runde fünf, da war Verstappen in der ersten Schikane vorbei. Und damit war der im Rennverlauf erwartete Zweikampf an der Spitze - zum Leidwesen von Leclerc sehr früh - eröffnet.