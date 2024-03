Verstappen in Melbourne früh ausgeschieden

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Australien am Sonntag nach fünf Runden aufgeben müssen. In der fünften Runde hatte der Red Bull des Niederländers auf dem Albert Park Circuit in Melbourne plötzlich ein technisches Gebrechen. Der von der Pole Position gestartete Verstappen wurde von Ferrari-Pilot Carlos Sainz überholt und beschwerte sich, dass er "das Auto verloren" habe, bevor Rauch aus seinem Heck aufstieg.

"Es raucht, blauer Rauch, Feuer. Feuer", meldete er über das Teamradio. Verstappen verlor allmählich an Tempo und kehrte an die Box zurück, wo die Crew eilig ein Feuer an der rechten hinteren Seite löschte und der 26-Jährige aus dem Auto ausstieg. Es war Verstappens erster Ausfall seit dem Rennen im Albert Park vor zwei Jahren.

Damit ist auch seine saisonübergreifende Siegesserie gestoppt. Der Weltmeister der vergangenen drei Jahre hatte zuletzt neun Rennen nacheinander gewonnen.