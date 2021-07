Mega-Crash von Verstappen in England - Hamilton am Pranger

Für Formel-1-WM-Leader Max Verstappen hat der Grand Prix von Großbritannien am Sonntag ein jähes Ende gefunden. Der niederländische Red-Bull-Pilot, der am Samstag im Sprint-Qualifying die Pole Position herausgefahren hatte, drehte sich in Silverstone nach einer Runde einer minimalen Berührung mit seinem Rivalen Lewis Hamilton folgend von der Strecke und krachte in den Reifenstapel.

Das Rennen wurde daraufhin unterbrochen. Verstappen stieg selbstständig aus seinem Boliden aus und wurde in der Folge ärztlich untersucht. Den Bildern zufolge wirkte er zumindest mitgenommen. "Die erste Meldung war, dass ihm anscheinend nichts Gravierendes passiert ist", sagte Red-Bull-Berater Helmut Marko im ORF. Verstappens Wagen trug schweren Schaden davon, die gesamte rechtsseitige Aufhängung war komplett zerstört. Hamilton zog sich Schäden am Frontflügel zu.

Um 16.46 Uhr wurde das Rennen durch einen stehenden Start wieder aufgenommen. Als Führenderer fuhr Ferrari-Mann Charles Leclerc von der Startaufstellung los. Hamilton kassierte eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe, weil er aus Sicht der Stewards die Kollision verursacht hatte.

"Die ganze Schuld liegt bei Hamilton", teilte Red-Bull-Teamchef Christian Horner FIA-Renndirektor Michael Masi über Funk mit. "Es war zu hundert Prozent die Kurve von Max." Marko bewertete das Manöver des Mercedes-Piloten als "fahrlässiges bis gefährliches Verhalten". Mit einer Zehn-Sekunden-Strafe sei die Angelegenheit für ihn nicht erledigt. Mercedes-Teamchef Toto Wolff teilte Masi mit, er habe ein E-Mail mit Diagrammen über die Positionen der Autos verschickt.