Verstappen-Bestzeit im Freitag-Training in Hockenheim

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat am Freitag mit 1:13,085 Minuten Trainingsbestzeit für den Formel-1-Grand-Prix von Deutschland erzielt.

Ricciardo strafversetzt

Damit erzielte Red Bull in beiden eineinhalbstündigen Trainingssessions Bestzeit, in der ersten war Daniel Ricciardo am schnellsten gewesen. Der Australier wird wegen des Wechsels mehrerer Antriebsteile aber in der Startaufstellung am Sonntag (15.10 Uhr) nach ganz hinten strafversetzt. Deshalb konzentrierte sich der 29-Jährige am Nachmittag ganz auf Longruns und landete deshalb mit 1,597 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Verstappen lediglich an der 13. Stelle.