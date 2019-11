Verstärkung im Rathaus Rankweil

Im Rathaus Rankweil haben drei neue MitarbeiterInnen ihre Arbeitsplätze bezogen

Erich Löschnig verstärkt die Gruppe Finanzen, Daniela Gottwald übernimmt im Bürgerservice den Bereich Wohnwesen und Mag. (FH) Karin Böhler kehrte zurück in die Stabsstelle Marketing & Kommunikation, wo sie für die Pressearbeit verantwortlich ist.

Der gebürtige Rankweiler Erich Löschnig verstärkt die Finanz-Abteilung, nachdem Sarina Holzknecht sich in die Karenz verabschiedet hat. Löschnig ist ausgebildeter (Bilanz-)Buchhalter und Controller. Viele Jahre lang war er bei der Stadt Feldkirch als Leiter des Bereichs Steuerprüfung und Betriebswirtschaft tätig, zuletzt war er als Gemeinde-Kassier in Brand beschäftigt. Zu seinen Hobbies zählt der 53-Jährige Windsurfen, Wellenreiten und Schlagzeugspielen. Eine große Leidenschaft des Feldkirchers ist außerdem das Motorradfahren.

Daniela Gottwald ist nach Bianca Spirig, die sich in den Mutterschutz verabschiedet hat, für die Bereiche Wohnwesen und Standesamt zuständig. Die gebürtige Rankweilerin wohnt in Feldkirch-Altenstadt und war zuvor bei der Senioren-Betreuung Nenzing als Assistentin der Geschäftsleitung tätig. An ihrem neuen Aufgabenbereich schätzt die 44-Jährige den Kontakt zu Menschen und die Vielseitigkeit. Daniela Gottwald ist verheiratet und Mutter einer Tochter. In ihrer Freizeit schwingt sie sich gerne auf ihre Vespa.