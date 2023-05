Verstärkte Reiselust trotz finanzieller Sorgen

Nach drei Jahren Pandemie ist das Bedürfnis zu verreisen trotz extrem hoher Inflation stark ausgeprägt, wie eine Umfrage der IMC Fachhochschule Krems im Auftrag der Tourismusvereinigung Corps Touristique zeigt. 87 Prozent wollen heuer verreisen, 72 Prozent davon auch ins Ausland - am liebsten mit dem eigenen Pkw (68 Prozent) oder dem Flugzeug (57 Prozent). 28 Prozent fahren mit dem Zug. Im Ausland geht es meist nach Italien, Kroatien, Griechenland, Deutschland oder Spanien.

Generell überwiege bei der Hauptreise schon seit der Zeit vor der Pandemie Urlaub in Österreich - etwas über 50 Prozent entscheiden sich den Angaben zufolge stabil für Inlandsreisen.

Insgesamt sind die Sorgen in Verbindung mit der Coronakrise laut Erhebung massiv zurückgegangen. Die Bereitstellung kostenfreier Handdesinfektionsmöglichkeiten, Informationen zu Covid-Regelungen und Hygienelabels sind aber Maßnahmen, die sich österreichische Reisende in den Destinationen nach wie vor wünschen. Wegen Corona noch nicht bereits zu reisen seien 15 Prozent - obwohl in Europa die Maßnahmen mittlerweile runtergefahren worden sind.