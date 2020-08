Verstärkte britische Präsenz im Ärmelkanal wegen Migration

Angesichts stark steigender Flüchtlingszahlen verstärkt die britische Armee ihre Präsenz im Ärmelkanal. Auf Bitten des Innenministeriums seien "Spezialkräfte der Royal Navy" sowie ein drittes Flugzeug der Luftwaffe zum Ärmelkanal entsandt worden, teilte Verteidigungsminister Ben Wallace mit. Der Anstieg der Migration belastet derzeit die Beziehungen zwischen Großbritannien und Frankreich.

In den vergangenen Wochen hatten immer mehr Migranten wegen des guten Wetters und der ruhigen See die Überquerung des Ärmelkanals gewagt. Am Samstag nahm die französische Küstenwache nach eigenen Angaben erneut 31 Flüchtlinge aus mehreren seeuntauglichen Booten auf, darunter drei Kinder und einen Säugling. Erst am Freitag hatten die französischen Behörden 38 Migranten aufgegriffen.