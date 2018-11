Versorgungsflug zur ISS verzögert sich weiter

Wegen schlechter Wetterbedingungen ist der Start eines mit Nachschub für die Internationale Raumstation (ISS) beladenen US-Raumtransporters um zwei Tage verschoben worden. Die Antares-Rakete mit der unbemannten Kapsel "Cygnus" werde nun am Samstag (10.01 MEZ) vom Weltraumbahnhof Wallops Island vor der Küste des US-Staates Virginia starten, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Donnerstag mit.

Bereits am Freitag (19.14 Uhr MEZ) soll ein russischer Raumtransporter vom Typ “Progress” mit Nachschub zur ISS geschickt werden. Der Start ist am Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur geplant. Es sind die ersten Versorgungsflüge zur ISS seit dem Fehlstart einer bemannten Sojus-Rakete vor gut einem Monat. Die Astronauten mussten damals kurz nach dem Start am Weltraumbahnhof Baikonur wegen eines technischen Defekts in der kasachischen Steppe notlanden.