Versicherungs-Prämienzahlungen können "pausieren"

Sollte jemand durch die Corona-Krise in Zahlungsprobleme bei einer Versicherung geraten, ist es möglich, Prämienzahlungen bei weiter aufrechtem Vertrag vorübergehend auszusetzen, einen Vertrag ruhend zu stellen oder die Prämien zu reduzieren. Diese Frage könnte sich für Versicherungsnehmer im Fall eines Job-Verlusts stellen. Je nach Sparte und Anbieter gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.

Bei einer privaten Krankenversicherung ist ein Ruhendstellen oder eine Prämienreduktion möglich. Letztere gibt es grundsätzlich jeweils nur zur Hauptfälligkeit eines Vertrags und nach Ablauf der Mindestbindefrist. Ein Ruhendstellen ist zum Beispiel bei der Wiener Städtischen in der "MedPlus Sonderklasse" kostenlos bis zu einer Dauer von 6 Monaten möglich; wie die Prämienzahlung ruht in dem definierten Zeitraum aber auch der Krankenversicherungsschutz.

Wenn ein zusatzversicherter Kunde der Wiener Städtischen an Covid-19 erkrankt, stehen ihm die gewohnten Leistungen aus der Sonderklasse bzw. Privatarztleistungen zu - ebenso wie aus der Auslandsreise-Krankenversicherung, wenn etwa ein Kunde während eines Auslandsaufenthaltes an Covid-19 erkrankt, betont die Wiener Städtische. Derzeit sehe man aber noch keine erhöhten Leistungsanfragen. Das Kundenservice des Hauses bleibe auch in Krisenzeiten aufrecht, via Telefon oder Mail.