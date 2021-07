Versicherungen

Das Jahr 2020 war für uns alle ein herausforderndes. Umso mehr freue ich mich, dass es für UNIQA Vorarlberg dennoch ein sehr erfolgreiches Jahr war:

Wir konnten über alle Produktbereiche hinweg unseren Marktanteil in Vorarlberg ausbauen. Es ist uns gelungen, unsere Kundinnen und Kunden sowie deren Bedürfnisse weiterhin in den Mittelpunkt zu stellen. Unser Vertrieb hat in ganz Vorarlberg Unglaubliches geleistet und tut das weiterhin. Mit unseren 254 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnerinnen und Partnern haben wir es geschafft, unsere Kundinnen und Kunden trotz räumlicher Distanz zu erreichen, für sie da zu sein und ihnen ein Top-Service zu bieten. Und das haben sie uns auch bestätigt: Mit dem Recommender-Sonderpreis des Finanz-Marketing Verbandes Österreich (FMVÖ) für die beste Beratungsleistung der Branche. Markus Stadelmann, Landesdirektor Uniqa Vorarlberg