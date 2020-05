Versicherungen

„Das Geschäftsjahr 2019 war für die UNIQA Vorarlberg ein ausgezeichnetes Jahr.

So konnten wir über alle Produktbereiche hinweg unseren Marktanteil in Vorarlberg behaupten. Diesen Erfolg verdanken wir unserer regionalen Ausrichtung mit unseren 253 top ausgebildeten MitarbeiterInnen und Partnern sowie den stetigen Investitionen in unsere 40 Standorte im Ländle. Ein weiterer Anteil unseres Erfolgs ist unsere Innovationskraft und die Einführung von neuen Produkten wie z.B. Akut-Versorgt Vorarlberg, die UNIQA VitalCoaches oder unser Gesundheitsmagazin ,carpe diem‘.“ Markus Stadelmann, Landesdirektor Uniqa Vorarlberg