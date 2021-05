Versicherungen müssen trotz Ausnahmeklausel zahlen

Eine Corona-Ausnahmesituationsklausel in Rechtsschutzpolizzen, mit denen Versicherungen mit Hinweis auf die Pandemie immer wieder Deckungen ablehnen, ist gerichtlich beseitigt worden. Dieses Urteil habe nach den allgemeinen Grundsätzen des Verbandsverfahrens Signalwirkung für andere Versicherer, erklärte am Montag der Verein für Konsumenteninformation (VKI).

Die UNIQA dürfe sich daher auf diese Klausel bei Deckungsablehnungen nicht mehr berufen, erklärte die Leiterin der VKI-Abteilung Klagen, Beate Gelbmann. Betroffene sollten erneut eine Deckungsanfrage an die UNIQA richten. Alle anderen Versicherer, die sich bei der Ablehnung der Deckung von Fällen im Konnex mit der Coronapandemie auf diese oder eine vergleichbare Klausel stützen, sollten ebenfalls umdenken, weil nun gerichtlich klargestellt sei, dass diese Ausnahmesituationsklausel gesetzwidrig sei. "Sollten sich andere Versicherer nicht daran halten, werden wir weitere Fälle einklagen", so Gelbmann am Montag. Denn solche oder inhaltlich gleich gelagerte Klauseln seien in fast allen Rechtsschutzversicherungsverträgen enthalten.